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Yalı Çapkını Halis Ağa neden yok? Çetin Tekindor kaçıncı bölümde dönecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 15:36 Güncelleme: 15.09.2024 16:30
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Yalı Çapkını Halis Ağa neden yok? Çetin Tekindor kaçıncı bölümde dönecek?

Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla ekranlara döndü. Ancak, Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Korhan karakterinin dizide yer almaması izleyicileri meraklandırdı. Bu sebeple, "Yalı Çapkını Halis Ağa öldü mü, neden yok?" sorusu da gündeme taşındı. İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

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