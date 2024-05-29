Müge Anlı canlı yayın izle! 28 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

MANİSALI SELİN ÖZTÜRK'ÜN KAYBI

Selin'in kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşı konuştu. ''Selin'in borcu yüzünden gerginlik yaşandı''

Ardında pekçok soru işareti bırakarak sırra kadem basan Selin Öztürk'ün kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları yayında gündeme gelmişti. Bahsi geçen Selin Öztürk'ün arkadaşı Merve Uzun konuştu. Merve Hanım, Tolga'nın kendisini almaya geldiğini arabanın içinde Selin'in de olduğunu söyledi. Selin'in banka kartı yüzünden gerginlik çıktığını söylerken Selin'in kaybolmasından sonra Tolga'nın çok umursamaz olduğunu iddia etti.

Borcu yüzünden öldürüldüğü şüphesi. ''Selin, arkadaşlarına 'sizin yüzünüzden beni öldürecekler' dedi''

İsmini vermek istemeyen izleyici, bir ay önce kadar yayında olan Muhammet Bey'i çok iyi hatırladığını söyledi. Balkonda oturdukları sırada Selin Öztürk'ün feryadını duyduklarını yanındaki arkadaşına 'sizin yüzünüzden beni öldürecekler' dediğini Selin'in birinden çok korktuğunu anlattı.

76 yaşında hem annelik hem babalık yaptı. 46 yaşındaki oğlu, yuvarlak ekmek yememek için kaçtı.