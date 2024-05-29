Müge Anlı canlı yayın izle! 28 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mayıs 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
29 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
MANİSALI SELİN ÖZTÜRK'ÜN KAYBI
Selin'in kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşı konuştu. ''Selin'in borcu yüzünden gerginlik yaşandı''
Ardında pekçok soru işareti bırakarak sırra kadem basan Selin Öztürk'ün kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları yayında gündeme gelmişti. Bahsi geçen Selin Öztürk'ün arkadaşı Merve Uzun konuştu. Merve Hanım, Tolga'nın kendisini almaya geldiğini arabanın içinde Selin'in de olduğunu söyledi. Selin'in banka kartı yüzünden gerginlik çıktığını söylerken Selin'in kaybolmasından sonra Tolga'nın çok umursamaz olduğunu iddia etti.
Borcu yüzünden öldürüldüğü şüphesi. ''Selin, arkadaşlarına 'sizin yüzünüzden beni öldürecekler' dedi''
İsmini vermek istemeyen izleyici, bir ay önce kadar yayında olan Muhammet Bey'i çok iyi hatırladığını söyledi. Balkonda oturdukları sırada Selin Öztürk'ün feryadını duyduklarını yanındaki arkadaşına 'sizin yüzünüzden beni öldürecekler' dediğini Selin'in birinden çok korktuğunu anlattı.
76 yaşında hem annelik hem babalık yaptı. 46 yaşındaki oğlu, yuvarlak ekmek yememek için kaçtı.
46 yaşındaki Bülent Dalgın'dan 27 gündür haber yok. Müge Anlı, Bülent Dalgın'la ilgili hiçbir telefon almadıklarını ama aramaya devam ettiklerini söyledi.
18 yaşındaki Lamia Sayınkarakaya aranıyor.
Üniversite sınavına hazırlanırken çalışmaya başlayan Lamia, çalıştığı dükkanın sahibiyle kaçtı iddiası. Annesi canlı yayında kızına seslendi. Kızının kaçırıldığından şüphelenen kadın Müge Anlı'dan yardım istedi. Lamia, 47 yaşındaki şahsın yanında mı?
Annesi hayatından endişe ediyordu. 18 yaşındaki genç kız canlı yayında.
Yayına bağlanan genç kız, 47 yaşındaki şahsı sevdiğini ama onunla birlikte olmadığını apartta kaldığını, üniversite okuyacağını ve evlenmeyeceğini söyledi.
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