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Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu! 15 Mayıs puan durumu tablosu! Çeyrek altının sahibi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu! 15 Mayıs puan durumu tablosu! Çeyrek altının sahibi...

Gelinim Mutfakta 15 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU? (15 MAYIS 2024)

Gelinim Mutfakta yarışmasındaki günün birincisi Seda oldu ve çeyrek altını kazandı.

SEDA - 18

DAMLA - 16

ZEYNEP -15

ARİFE - 3

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (14 MAYIS 2024)

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. En iyi tiramusu tatlısını yapan ve çeyreği alan gelin Seda oldu.

PUAN DURUMU

SEDA - 17

DAMLA - 15

ZEYNEP - 9

ARİFE - 9

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