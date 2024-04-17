Gelinim Mutfakta 17 Nisan puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu araştırılmaya devam ediyor. Yarışmacılarına her hafta altın kazandıran programda bugünün birincisi merak konusu oldu. Bu noktada izleyiciler, "Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta günün puan durumu!
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN PUAN DURUMU
-YEŞİM
-ALEYNA
-DAMLA
-SEDA
GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi en yüksek puanı alarak haftanın ikinci gününde Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN PUAN DURUMU
-YEŞİM- 16
-DAMLA- 14
-SEDA- 11
-ALEYNA- 7
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