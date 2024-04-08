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Gelinim Mutfakta 8 Nisan puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Gelinim Mutfakta 8 Nisan puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 8 Nisan puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini ve çeyrek altını hangi gelinin aldığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu!

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (8 NİSAN 2024)

Gelinim Mutfakta bugün 1361. Bölümüyle ekranlara geldi. Çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (8 NİSAN 2024)

Puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (5 NİSAN 2024)

Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi ALEYNA oldu.

Rakibine 12 puan fark atarak bilezikleri kazanan isim YEŞİM oldu.

64 puanla hafta ikincisi olan gelin ise DAMLA oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Vedan eden ismi Nursel Ergin açıkladı! Bu hafta elenen gelin adayı Özlem oldu.

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