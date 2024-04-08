Gelinim Mutfakta 8 Nisan puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 8 Nisan puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini ve çeyrek altını hangi gelinin aldığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu!
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (8 NİSAN 2024)
Gelinim Mutfakta bugün 1361. Bölümüyle ekranlara geldi. Çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (8 NİSAN 2024)
Puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (5 NİSAN 2024)
Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi ALEYNA oldu.
Rakibine 12 puan fark atarak bilezikleri kazanan isim YEŞİM oldu.
64 puanla hafta ikincisi olan gelin ise DAMLA oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Vedan eden ismi Nursel Ergin açıkladı! Bu hafta elenen gelin adayı Özlem oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?
- Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Ramazan Ayının Son Orucu Ne zaman? Arife Günü orucunun önemi...
- Dikkat Ustaları İş Başına! Köyde Gizlenmiş Leoparı Ancak Şahin Gözlüler Bulabiliyor
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası muhteşem seviyede çıkıyor
- 36 bin 852 TL ödeme! SGK girişi olanlar dikkat: Yarım gün çalışmak yeterli
- Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!
- Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- SÜPER KUPA FİNAL MAÇ SONUCU | 7 Nisan Pazar Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi iptal mi oldu, ertelendi mi?
- Zeka Testi: Yalnızca Dahi Zekalar Bu 6 Farklı Harfi 13 Saniyede Fark Edebilir!
- Temizlik suyuna 1 ölçü ekleyin: Sadece kiri değil evinizdeki nazarı da silip süpürüyor