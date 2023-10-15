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Çin'in başkenti Pekin'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

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Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Çin’in başkenti Pekin’den Dünya’nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 15 Ekim Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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