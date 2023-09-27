Gelinim Mutfakta 27 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 27 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!