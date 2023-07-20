Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta yeni sezon haftaya mı başlayacak? 6. sezon tanıtımı...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar. 14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.