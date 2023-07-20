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Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta yeni sezon haftaya mı başlayacak? 6. sezon tanıtımı...

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Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta yeni sezon haftaya mı başlayacak? 6. sezon tanıtımı...

"Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı programın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta'nın 5. sezon finalinde şampiyon Miyase olmuştu. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı fenomen yarışma programı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman, haftaya mı başlayacak? İşte cevabı...

"Gelinim Mutfakta yeni sezon n zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarını fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarına altın kazandıran programın yeni sezon tarihi netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta Eylül'de mi ne zaman başlayacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta Yeni Sezon tanıtımı yayınlandı. Kanal D'nin sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, çok izlenen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 6. sezonu ile 31 Temmuz Pazartesi ekrana geliyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar. 14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.

YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI!

Gelinim Mutfakta 6. sezon tanıtımını Kanal D'nin resmi internet sayfasından izleyebilirsiniz.

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