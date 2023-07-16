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Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Terzi dizsinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İlk sezonuyla büyük ilgi toplayan ve platformun en çok izlenen dizisi olmayı başaran Terzi'nin, yeni sezon tarihi de netleşti. Peki, Terzi 2. sezon ne zaman?, Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...

"Terzi ikinci sezon ne zaman?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin ikinci sezon tarihi belli oldu. Netflix'in yeni Türk dizisi Terzi, 2 Mayıs tarihinde izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Dizinin takipçileri yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, "Terzi ikinci sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in yeni dizisi Terzi'nin 2. sezonu 28 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

TERZİ KONUSU NEDİR?

Terzi dizisi, gerçek hayat hikayesidir. Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor.

Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor.

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