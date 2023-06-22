HaberlerTelevizyon Haberleri1894-1991 yılları arasında yaşamış, 1922 yılında 28 yaşındayken hıçkırık nöbetine tutulup aralıksız hıçkıran ve Guinness Dünya rekorlarına giren Charles Osborne'un hıçkırıkları hangi yıl durmuştur?
1894-1991 yılları arasında yaşamış, 1922 yılında 28 yaşındayken hıçkırık nöbetine tutulup aralıksız hıçkıran ve Guinness Dünya rekorlarına giren Charles Osborne'un hıçkırıkları hangi yıl durmuştur?
Giriş Tarihi:
22.06.2023
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin sevilen programları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. İşte, 22 Haziran tarihinde yarışmacılara sorulan sorular...