Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 7 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte, 7 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu haftanın son gününde araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 7 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi en güzel tarifi hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Miyase oldu. 25 tam puanla Miyase haftanın ikinci çeyreğini kazanarak avantajlı başladı.
PUAN DURUMU
MİYASE- 25 puan
TUĞBA- 10 puan
GAMZE- 10 puan
KADER-4-2= 2 puan
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- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 7 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU!
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