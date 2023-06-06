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Gelinim Mutfakta canlı izle! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 6 Haziran PUAN DURUMU!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Gelinim Mutfakta canlı izle! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 6 Haziran PUAN DURUMU!

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, 6 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu haftanın son gününde araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 6 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinler haftanın ilk günü en çok puanı toplayıp çeyrek altını alabilmek için 'Karnıaçık kıymalı pişi tarifi' yapıyor.

Nursel Ergin bugün Gamze'ye 5, Miyase'ye 3, Kader'e 2, Tuğba'ya 1 puan verdi.

KAYINVALİDE PUANLARI

Semra gelini Gamze'ye 1, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.

Sevilay gelini Miyase'yi buldu ve 5 puan verdi.

Dilek gelini Kader'i buldu ve 5 puan verdi.

Gönül gelini Tuğba'yı buldu ve 5 puan verdi.

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