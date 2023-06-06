Gelinim Mutfakta canlı izle! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 6 Haziran PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, 6 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu haftanın son gününde araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 6 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinler haftanın ilk günü en çok puanı toplayıp çeyrek altını alabilmek için 'Karnıaçık kıymalı pişi tarifi' yapıyor.
Nursel Ergin bugün Gamze'ye 5, Miyase'ye 3, Kader'e 2, Tuğba'ya 1 puan verdi.
KAYINVALİDE PUANLARI
Semra gelini Gamze'ye 1, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.
Sevilay gelini Miyase'yi buldu ve 5 puan verdi.
Dilek gelini Kader'i buldu ve 5 puan verdi.
Gönül gelini Tuğba'yı buldu ve 5 puan verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta canlı izle! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 6 Haziran PUAN DURUMU!
- KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2023? KPSS ÖSYM AİS GEÇ BAŞVURU EKRANI! Başvurular için son tarih...
- Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ı görenler şaştı kaldı! İşte, Atakan Kayalar'ın son hali...
- Emekliye bayram müjdesi! Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!
- ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV'SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Kabine Toplantısı bugün mü? 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Yeni Kabine gündem konuları...
- KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! KOMEK yaz okulu başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur? www.komek.org.tr
- VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? Başvuru tarihi, şartları...
- Emekli ve memura çifte zam! Refah payı ne kadar olacak?
- Sosyal medyayı sallayan deney! Kimse bunu beklemiyordu: Kaşığı eriten bardağa elini soktu!
- Haluk Görgün kimdir, kaç yaşında? Haluk Görgün hangi görevlerde bulundu? İşte, merak edilenler...
- Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?