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Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 4 Haziran Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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