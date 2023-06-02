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Yalı Çapkını 35. bölüm CANLI İZLE! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm Star TV canlı yayın! Tek parça, FULL HD, kesintisiz yayın!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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Yalı Çapkını 35. bölüm CANLI İZLE! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm Star TV canlı yayın! Tek parça, FULL HD, kesintisiz yayın!

Yalı Çapkını 35. bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı dizi izleme ekranını sorguluyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 35. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. İşte, Yalı Çapkını canlı izleme ekranı!

Yalı Çapkını 35. bölüm CANLI İZLE! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım sezon finaline doğru adım adım ilerlerken, dizinin bugün yayınlanan yeni bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, Yalı Çapkını 35. bölüm izle, Yalı Çapkını yeni bölüm izle gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, Yalı Çapkını 35. yeni bölüm canlı yayın izle ekranı!

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE

Yalı Çapkını dizisinin bu akşamki yeni bölümünü kaçırmadan izlemek için aşağıdaki linki kopyalayın ve internet arama motoruna yapıştırın.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir.

Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder.

Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.

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