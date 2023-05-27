Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

26 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 26 Mayıs Cuma akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...