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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

"26 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 26 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları....

26 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 26 Mayıs Cuma akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 26 MAYIS

Dünün reytingleri birazdan açıklanacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 25 MAYIS

25 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli oldu.

Total'de birinci sırada, Atv'de yayınlanan "Aldatmak" adlı dizi yer aldı. İkinci sırada, "Atv Ana Haber" programı bulunurken, üçüncü sırayı TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" adlı dizi elde etti.

AB'de ise birinci sırayı yine "Aldatmak" adlı dizi aldı. İkinci sırada "Atv Ana Haber" programı yer aldı. Cumhurbaşkanı Özel Yayını ise Total'de 4. sıraya yerleşti.

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