Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
"26 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 26 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları....
26 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 26 Mayıs Cuma akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 26 MAYIS
Dünün reytingleri birazdan açıklanacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 25 MAYIS
25 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli oldu.
Total'de birinci sırada, Atv'de yayınlanan "Aldatmak" adlı dizi yer aldı. İkinci sırada, "Atv Ana Haber" programı bulunurken, üçüncü sırayı TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" adlı dizi elde etti.
AB'de ise birinci sırayı yine "Aldatmak" adlı dizi aldı. İkinci sırada "Atv Ana Haber" programı yer aldı. Cumhurbaşkanı Özel Yayını ise Total'de 4. sıraya yerleşti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?
- 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- HAKKARİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?