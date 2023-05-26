Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Mayıs Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU! Elenen isim...

Gelinim Mutfakta günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!