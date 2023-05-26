Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Mayıs Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU! Elenen isim...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 26 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
26 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? ELENEN GELİN...
Günün birincisi ve elenen ismi birazdan haberimizde yer alacaktır.
25 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün bir veda yaşandı. Günün kazanını ise kayınvalideler ve sunucu Nursel Ergin'den toplam 19 puan aldı.
Kader, haftanın dördüncü gününde çeyrek altını kazanan isim oldu. En yakın rakibine 7 puan fark attı.
PUAN DURUMU!
KADER - 19
MİYASE - 12
ASİYE - 11
TUĞBA - 8
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