24 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
24 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (22 MAYIS-26 MAYIS)
Miyase (Kayınvalidesi Sevilay ile birlikte)
Ezgi (Kayınvalidesi Gönül Ediz ile birlikte)
Tuğba (Kayınvalidesi Gönül ile birlikte)
Kader (Kayınvalidesi Dilek ile birlikte)
23 MAYIS PAUN DURUMU VE GÜNÜN YEMEĞİ!
Bugün gelinler en yüksek puanı toplayıp çeyrek altını alabilmek için "Bitlis usulü katıklı dolma tarifi" yaptı.
NURSEL ERGİN KAÇ PUAN VERDİ?
Nursel Ergin bugün Tuğba'ya 5, Miyase'ye 3, Kader'e 2, Ezgi'ye 1 puan verdi.
KAYINVALİDE PUANLARI
Gönül Ediz gelini Ezgi'yi buldu ve 5 puan verdi.
Dilek gelini Kader'i buldu ve 5 puan verdi.
Sevilay gelini Miyase'ye 3, rakibi Ezgi'ye 5 puan verdi.
Gönül gelini Tuğba'yı buldu ve 5 puan verdi.
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- 24 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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