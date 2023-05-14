TRT SEÇİM ÖZEL YAYINI İZLE! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuç ve oy oranları anlık takip... TRT İZLE canlı ekranı!
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Sandık başına giden seçmenler 17.00 itibarıyla son bulan oy kullanma işleminin ardından "TRT izle canlı ekranı!", "TRT seçim özel yayını izle!" aratılmalarına başladı. Peki 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuç ve oy oranları anlık takip...
TRT canlı seçim ekranı izle araştırılmaya başlandı. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla son buldu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuç ve oy oranları anlık takip edebilmek için seçim özel canlı yayın ekranını araştırmaya başladı. İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları canlı izle ekranı...
TRT SEÇİM ÖZEL YAYINI CANLI İZLE!
TRT seçim özel programı yayın akışında belitildiğine göre saat 17.00 itibarıyla başlayacak. Canlı izle ekranına ulaşmak isteyenler "https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1" adresinden kolayca ulaşabilir.
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Buna göre; oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
OYLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise ahaber.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
14 MAYIS SEÇİM VE OY VERME DETAYLARI!
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.
İKİNCİ TURDA OY KULLANIMI
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
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