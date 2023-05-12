Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Cuma puan durumu! Elenen yarışmacı...
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, elendi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 12 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 12 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!
11 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
Miyase bugün yaptığı hata yüzünden - 2 ceza puan aldı.
Merve: 12
Tuğba: 13
Ezgi: 11
Miyase: 12
12 MAYIS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi belli oldu.
Bu haftanın kazanan yarışmacısı MİYASE oldu.
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