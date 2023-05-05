Gelinim Mutfakta 5 Mayıs PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 5 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 5 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Merve oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS PUAN DURUMU
MERVE-17
MİYASE- 16
TUĞBA - 12
SERMİNE- 7
GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim mutfakta'da bugün günün en yüksek puanını alarak, çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu. Haftanın finaline yaklaşırken, bugün alınan çeyrek altın ve puanlar yarışmacıya avantaj sağladı.
PUAN DURUMU
MİYASE- 19
TUĞBA- 15
MERVE TEKİN- 10
SERMİNE- 9
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evladı olanlar e-devlet'ten başvursun! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...Her ay ödenecek!
- Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...
- BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...
- Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...
- MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...
- 19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Green Card DV-2024 çekiliş sonuç TAKVİMİ! Green Card kimlere verilir, şartları neler? 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!
- SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI LİSTESİ 2023! Seçim günü yasakları nelerdir, başladı mı? 14 Mayıs'ta kapalı olacak yerler...
- HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!
- Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?