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Ateş Kuşları’nın başarısı Türkiye sınırlarını aştı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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Ateş Kuşları’nın başarısı Türkiye sınırlarını aştı

Atv ekranlarında her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ateş Kuşları başarısını yurt dışına da taşıdı. Sevilen dizi Almanya’da en çok izlenen diziler arasında yerini aldı.

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