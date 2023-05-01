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Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...

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Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismi araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 1 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? İşte, 1 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi ilerleyen saatlerde açıklanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 28 NİSAN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi olarak çeyrek altını üçüncü kez ard arda kazanan gelin Miyase oldu. Gelininim Mutfakta'da bu hafta 7 altın bileziğin sahibi olan gelin 80 puanla, en yakın rahibine 15 puan fark atarak Miyase oldu. Miyase haftanın en şanslı gelini oldu.

MİYASE - 18

TUĞBA - 17

MERVE ADALI - 8

MERVE TEKİN - 8

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