Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?

"Ben Bu Cihana Sığmazan Firuze öldü mü?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Dizinin 27. bölüm fragmanı görenleri ioke etti. Peki yeni bölümde neler olacak? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?