Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Firuze'nin başına gelenler sonrası izleyiciler "Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.Peki, Ben Bu Cihana Sığmazan Firuze öldü mü?' İşte konuya dair merak edilenler...
"Ben Bu Cihana Sığmazan Firuze öldü mü?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Dizinin 27. bölüm fragmanı görenleri ioke etti. Peki yeni bölümde neler olacak? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE ÖLDÜ MÜ?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 27. bölüm fragmanında Firuze kurşunların hedefi oluyor. Ancak Firuze'nin ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil, 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk sinemasında ve tiyatrosunda rol alan ünlü oyuncu Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadıktan sonra Kurt Kanununu ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra Seksenler dizisi ve Suskunlar dizisinde görülen ünlü oyuncu Kızıl Elma, Ne Münasebet ve Çember dizilerinde en sevilen karakterleri canlandırmıştır.
Çember dizisinde tanıştığı Anıl Akil ile 2006 yılında evlenerek ikiz kız çocukları dünyaya getirmiştir. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden ikizlerinin komik video ve görüntülerini paylaşan Pelin ve Anıl Akil çifti örnek aile olarak gösterilecek mutlu bir hayat yaşar.
Hayat arkadaşı Anıl Akil ile takipçilerine eğlenceli anılarımı paylaşmaktan hiç çekinmezler. Kariyerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bittin Sen, Keşif, Çember, Damat Takımı, Deli Așk, Aile İşi, Ne Münasebet, Saklı, Aşktan Kaçılmaz, Kızılelma, İnadına Yaşamak, Su ve Ateş, Ana (Kısa film), Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler, Kurt Kanunu, Arka Sıradakiler yapımlarında rol almıştır.
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- Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
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