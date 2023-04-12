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11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

11 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 11 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 11 Nisan Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 11 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

11 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reytingleri henüz açıklanmadı.

10 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 3.sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer" yer aldı.

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