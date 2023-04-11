10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 10 Nisan Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki,10 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?
10 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 10 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
9 Nisan Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Kanal D'de izleyici ile buluşan "Yargı", 2. sırada TRT 1'de ekranlara gelen "Teşkilat", 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.
AB'de 1. sırada "Yargı", 2. sırada "Teşkilat", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.
10 NİSAN 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reytingleri birazdan haberimizde yer alacaktır.
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