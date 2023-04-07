Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 NİSAN 2023

Gelinim Mutfakta birincisi ve puan durumu belli oldu. Bu hafta eleme olmadı.Çeyrek altını kazanan Merve Tekin oldu. Ayrıca tüm haftanın en yüksek puanını da alarak 7 altın bileziğin sahibi yine Merve Tekin oldu.