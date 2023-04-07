Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birinci olan gelini çeyrek altın sahibi oluyor. Günün sonunda ise durumu durumu belli oluyor. Peki, 7 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte günün puan durumu ve birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 7 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 NİSAN 2023
Gelinim Mutfakta birincisi ve puan durumu belli oldu. Bu hafta eleme olmadı.Çeyrek altını kazanan Merve Tekin oldu. Ayrıca tüm haftanın en yüksek puanını da alarak 7 altın bileziğin sahibi yine Merve Tekin oldu.
5 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? ÇEYREK ALTINI ALAN İSİM...
Çeyrek altını almak ve haftanın son gününde elenmemek için mücadele veren yarışmacılar Gelinim Mutfakta Günün Birincisi olmak için hünerlerini sergilediler. Haftanın üçüncü gününde çeyrek altını alan gelin Merve Tekin oldu.
PUAN DURUMU
MERVE TEKİN- 18 puan
MERVE ADALI- 16 puan
ÖZLEM- 12 puan
HATİCE- 7 puan
GELİNİM MUTFAKTA 4 NİSAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan Merve Tekin oldu.
3 NİSAN (BUGÜN) GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta 3 Nisan 2023 yeni bölümle haftaya hızlı başladı. Yeni yarışmacı Merve Adalı ve kayınvalidesi Derya hanım da yarışmaya iddialı başladı. Yarışmacılar soslu tavuk tantuni ile hünerlerini sergilerdiler. Yeni yarışmacı Merve Adalı ve Hatice aynı puanı alarak kuraya kaldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin ise kuranın ardından Merve Adalı oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
MERVE ADALI- 18
HATİCE- 18
MERVE- 13
ÖZLEM- 7
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
31 Mart Cuma günü günün birincisi Özlem oldu. Özlem, 91 puanla 7 altın bileziği ve bugünün çeyrek altınını aldı.
31 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ÖZLEM: 22
MERVE: 14
HATİCE: 13
EDA: 6
BU HAFTANIN PUAN DURUMU
ÖZLEM: 91
MERVE: 66
HATİCE: 64
EDA: 42
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