Zirvenin sahibi Kuruluş Osman! Milyonları ekran başına kilitledi
Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 120. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. ‘Kuruluş Osman’da Alçiçek ve Aktemur’un nikahlarının kıyılmasının ardından Aktemur’un Kargın Obası’nın postuna oturması bölüme damga vurdu.
'Kuruluş Osman' 120. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,73 reyting, %19,55 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,33 reyting, %15,36 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.
'Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirtti. Orhan Bey, Nayman'ın yanında duyduklarını Osman Bey'e ve Alplerine hep beraber oruç açtıkları sofrada iletti. Bengi Hatun'un ısrarları sonucunda nikah için hazırlıklar yapıldı.
Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı.
Aktemur ve Alçiçek, kıymetli hediyelerini aldıktan sonra aile büyüklerinin ellerini öptü. Aktemur, ailesinin kararına karşı çıkarak Kargın Obası'nın yeni beyi oldu. Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah, Yenişehir'e geldiği ilk anda Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşadı.
Osman Bey, Orhan Bey'den aldığı bilgilerle Nayman'a tuzak kurdu. Yenişehir'de Nayman ve nökerlerinin karşısına çıkan Osman Bey, nökerleri biçtikten sonra Nayman'la karşı karşıya geldi.
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