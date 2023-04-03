2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
2 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 2 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
2 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 2 Nisan Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 2 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reytingleri heniz açıklanmadı.
1 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
1 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Güldür Güldür Show, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
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- 2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
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