Gelinim Mutfakta 27 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 27 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu?" sorusu sorgulanmaya başladı. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak konusu oluyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 27 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
GELİNİM MUTFAKTA 27 MART KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında kazanan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA 24 MART KİM BİRİNCİ OLDU?
Hafta toplamında yüksek puanları Merve Tekin ve Özlem Argun aldı! 7 altın bileziği ise, bir gelin koluna taktı!
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Gelinim Mutfakta yarışmasında Pazartesi günü yarışmacılardan kirde kebabı yapılması istendi.
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- Gelinim Mutfakta 27 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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