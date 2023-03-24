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Gelinim Mutfakta 24 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Gelinim Mutfakta 24 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...

"Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı?" sorusu haftanın ilk günüyle izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birincisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...

22 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Mart Çarşamba günü, en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Merve oldu.

MERVE - 18

HATİCE - 18

ÖZLEM - 12

GÜLŞAH - 10

21 MART GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

21 Mart Pazartesi günü, en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 20 MART KİM BİRİNCİ OLDU?

Yarışmacılardan Rabia elenirken, yeni yarışmacı kadroya dahil oldu. Şampiyon Hatice ise börekleri yakarak eksi 2 ceza puanı aldı. Diğer eksi 2 puanı alan isim ise yeni yarışmacı Gülşah oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Özlem oldu.

ÖZLEM- 18

MERVE- 17

HATİCE- 7

GÜLŞAH- 6

GELİNİM MUTFAKTA 17 MART KİM ŞAMPİYON OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında ara final şampiyonu HATİCE oldu.

30 altın bilezik Hatice'ye gitti. Gelinlerin puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU

Özlem: 9

Merve: 17

Hatice: 20

Rabia: 12

20 MART-24 MART | BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR?

Hatice (Kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)

Merve (Kayınvalidesi Türkan ile birlikte)

Özlem (Kayınvalidesi Nurten ile birlikte)

Gülşah (Kayınvalidesi Fatmagül ile birlikte)

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