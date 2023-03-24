Gelinim Mutfakta 24 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 20 MART KİM BİRİNCİ OLDU?

Yarışmacılardan Rabia elenirken, yeni yarışmacı kadroya dahil oldu. Şampiyon Hatice ise börekleri yakarak eksi 2 ceza puanı aldı. Diğer eksi 2 puanı alan isim ise yeni yarışmacı Gülşah oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Özlem oldu.

ÖZLEM- 18

MERVE- 17

HATİCE- 7

GÜLŞAH- 6