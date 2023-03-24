Gelinim Mutfakta 24 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
"Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı?" sorusu haftanın ilk günüyle izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birincisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...
22 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
22 Mart Çarşamba günü, en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Merve oldu.
MERVE - 18
HATİCE - 18
ÖZLEM - 12
GÜLŞAH - 10
21 MART GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
21 Mart Pazartesi günü, en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Hatice oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 20 MART KİM BİRİNCİ OLDU?
Yarışmacılardan Rabia elenirken, yeni yarışmacı kadroya dahil oldu. Şampiyon Hatice ise börekleri yakarak eksi 2 ceza puanı aldı. Diğer eksi 2 puanı alan isim ise yeni yarışmacı Gülşah oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Özlem oldu.
ÖZLEM- 18
MERVE- 17
HATİCE- 7
GÜLŞAH- 6
GELİNİM MUTFAKTA 17 MART KİM ŞAMPİYON OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında ara final şampiyonu HATİCE oldu.
30 altın bilezik Hatice'ye gitti. Gelinlerin puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU
Özlem: 9
Merve: 17
Hatice: 20
Rabia: 12
20 MART-24 MART | BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR?
Hatice (Kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Merve (Kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
Özlem (Kayınvalidesi Nurten ile birlikte)
Gülşah (Kayınvalidesi Fatmagül ile birlikte)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!
- Yemeklerinize koymadan önce dikkat! 1 dilimi bile zehirleyebilir! Buzdolabında saklamak bile...
- BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...
- Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşili soslar neden yasaklandı? Son tarih...
- EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru takibi sorgulama nasıl yapılır?
- Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! 24 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! e-Devlet sorgulama ekranı
- ALES ne zaman 2023? ALES/12,3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? ÖSYM Akademik Takvim
- 23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
- Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?