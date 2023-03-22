22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023
ABONE OL
21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

21 Mart Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 21 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

"21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 21 Mart Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 21 Mart 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

21 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı.

20 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ATV ANA HABER ATV

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA