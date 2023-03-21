20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reyting birincisi kim oldu?📺
20 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 20 Mart Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
"20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 20 Mart Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 20 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
20 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları birazdan haberimizde yer alacaktır.
19 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
19 Mart Pazar günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
AB'de listenin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Ego dizisi yer aldı.
ABC seyirci grubunda birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
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