15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?📺
15 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 15 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
"15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 15 Mart Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 15 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....
15 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
REYTİNG SONUÇLARI 14 MART AÇIKLANDI
14 Mart Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer alırken, AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.
14 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI
1BEN BU CIHANA SIGMAZAM
2ATV ANA HABER
3UC KIZ KARDES
4AILE
5SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
6ESRA EROL'DA
7MUGE ANLI ILE TATLI SERT
8BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)
9SURVIVOR
10YUREK CIKMAZI
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- 15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?📺
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