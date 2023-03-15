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14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?

"14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 13 Mart Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 14 Mart 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

14 Mart Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 14 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

14 MART REYTİNG SONUÇlARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reytingleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

13 MART 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

13 Mart 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

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