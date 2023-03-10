Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?
"Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birinci izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu bugün de merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
10 MART GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Bugün Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Özlem oldu.
9 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
9 Mart Perşembe günü çeyrek altını kazanan gelin Özlem oldu.
ARA FİNAL ÇEYREK LİSTESİ
1. GÜN (30 Ocak) - Hatice
2. GÜN (31 Ocak) - Merve
3. GÜN (1 Şubat) - Merve
4. GÜN (2 Şubat) - Rabia
5. GÜN (3 Şubat) - Özlem
6. GÜN (27 Şubat) - Rabia
7. GÜN (28 Şubat) - Hatice
8. GÜN (1 Mart) - Hatice
9. GÜN (2 Mart) - Özlem
10. GÜN (3 Mart) - Hatice
11. GÜN (6 Mart) - Merve
12. GÜN (7 Mart) - Rabia
13. GÜN (8 Mart - Rabia
14. GÜN (9 Mart) - Özlem
15. GÜN (10 Mart) - Özlem
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