Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu bugün de merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...