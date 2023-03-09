Kısmetse Olur 67-68.BÖLÜM İZLE! 7 Mart Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur haftanın 6 günü YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse olur Pazar günleri hariç her gün izleyicilerle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümleri her gün saat 18.30'da yayınlanıyor.