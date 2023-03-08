Gelinim Mutfakta 8 Mart PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

8 Mart 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, geniş ir izleyici kitlesine sahip. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Peki, Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, bugünün puan durumu...