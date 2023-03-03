Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 MART PUAN DURUMU
"Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birinci izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, detaylar...
3 Mart 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, geniş ir izleyici kitlesine sahip. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Peki, Gelinim Mutfakta 3 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, bugünün puan durumu ve kazanan ismi!
GELİNİM MUTFAKTA 3 MART KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta prgoramı tüm hızıyla devam ediyor. Günün birincisi ilerleyen saatlerde belli olacaktır.
2 MART 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 2 Mart Perşembe günü en yüksek puanı alan gelin ıspanaklı kaygana tarifiyle Özlem ve Hatice oldu. Kuraya kalan iki gelin arasından kazanan Özlem oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 2 MART PUAN DURUMU
ÖZLEM- 17
HATİCE- 17
RABİA- 13
MERVE- 5
28 ŞUBAT 2023 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altını alan gelin Hatice oldu.
PUAN DURUMU
Hatice: 21
Özlem: 15
Merve: 12
Rabia: 9
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