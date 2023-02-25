TRT 86. bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

Gönül Dağı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. TRT ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün 25 Şubat Cumartesi yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Deprem sebebiyle yayınlanmayan Gönül Dağı'nın 86. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...