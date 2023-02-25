TRT 86. bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlayacak?
Gönül Dağı 86. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Peki Gönül Dağı ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? Gönül Dağı hangi tarihte başlayacak?
Gönül Dağı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. TRT ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün 25 Şubat Cumartesi yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Deprem sebebiyle yayınlanmayan Gönül Dağı'nın 86. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM VAR MI, YOK MU?
Gönül Dağı 25 Şubat Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
KONUSU NEDİR?
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
OYUNCULARI KİMLERDİR?
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy
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