25 Şubat 2023, Cumartesi
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TRT 86. bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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TRT 86. bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

Gönül Dağı 86. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Peki Gönül Dağı ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? Gönül Dağı hangi tarihte başlayacak?

Gönül Dağı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. TRT ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün 25 Şubat Cumartesi yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Deprem sebebiyle yayınlanmayan Gönül Dağı'nın 86. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM VAR MI, YOK MU?

Gönül Dağı 25 Şubat Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy

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