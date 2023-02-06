Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak?
Kısmetse Olur: Aşkın gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu program, sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Kısmetse Olur'un yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte, program hakkında tüm merak edilen detaylar...
"Kısmetse Olur 49.bölüm bugün var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Programın takipçileri ise yeni bölümde yaşanacakları heyecanla bekliyor. Peki, "Kısmetse Olur 49.bölüm yayınlandı mı, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, fenomen program hakkında merak edilenler...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümleri YouTube üzerinden saat 18.30 yayınlanmaktadır.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR 49.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün yayınlanmasının ardından bugün yok mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yayınlanmayacaktır.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR, ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?
Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.
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