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Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti? Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Seçkin Piriler Survivor’a neden veda etti? Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2023 sezonunda ünlüler takımında yarışan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ayrılık kararı, izleyicileri şoke etti. Sosyal medyada gündeme oturan haberin ardından ünlü isimlerin programa neden veda ettiği araştırılmaya başladı. Peki, "Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti?", "Seçkin Piriler'in sağlık durumu nasıl? " İşte, Survivor yarışmacıları hakkında merak edilenler...

"Survivor Seçkin Piriler neden veda etti?" sorusu arama motorlarında araştırmaya başladı. Yarışmacılar son bölümde dokunulmazlık için mücadele ederken; programın sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından iki ismin yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyada gündeme oturan haber sonrası Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in programa neden veda ettiği araştırılıyor. Peki, "Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti?" İşte, cevabı...

SURVİVOR SEÇKİN PİRİLER NEDEN VEDA ETTİ?

Ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler kendi kararıyla Survivor 2023'e veda etti. Seçkin Piriler'in zorlu ada şartlarına ayak uyduramadığı için programdan ayrıldığı açıklandı.

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

Seçkin Piriler 29 Aralık 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı.

2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı.

ACUN ILICALI AÇIKLADI!

Bir süredir Survivor'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunlarda yer almayan Berdan Mardini yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı, "Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.'' dedi.

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