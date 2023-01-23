Seçkin Piriler Survivor’a neden veda etti? Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında?

ACUN ILICALI AÇIKLADI!

Bir süredir Survivor'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunlarda yer almayan Berdan Mardini yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı, "Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.'' dedi.