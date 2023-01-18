Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?
"Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 sezondur devam eden Kanal D'nin klasikleşmiş dizisi Arka Sokaklar'ın bir süredir yeni bölümü yayınlanmıyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?
"Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği söylenmişti. Çekimlere yeniden başlanıldı mı henüz net bir bilgi bulunmuyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ?
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar uzun bir süredir ekranlarda yoktu. İlker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve babası Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığından dolayı çekimlere ara verildiğini açıklamıştı.
İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu iyileşir iyileşmez çekimlere devam edileceğini de açıklamasına eklemişti.
İzleyiciler Arka Sokaklar final mi yaptı merak ediyor. Şu an için dizinin final yapıp yapmadığına dair bir açıklama bulunmuyor. 17 sezondur yayın hayatını sürdüren Arka Sokaklar dizisi ne zaman başlayacak henüz bilinmiyor.
ÇEKİMLERE YENİDEN Mİ ARA VERİLDİ?
Devam etme planı bir kez daha ertelenen dizi için final kararının verilmesi ön plana çıkan iddialar arasında yer alıyor. Yapım şirketi Erler Film'in projenin oyuncularına, "Yeni iş tekliflerini değerlendirin" dediği kulislerde dolaşıyor.
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