"Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği söylenmişti. Çekimlere yeniden başlanıldı mı henüz net bir bilgi bulunmuyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?