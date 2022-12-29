28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting birincisi kim oldu? Yine zirvede...

AB'de ise birinci sırada Üç Kız kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam ve üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise ilk sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.