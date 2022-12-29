28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting birincisi kim oldu? Yine zirvede...
28 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 28 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları...
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 28 Aralık Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 28 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler....
28 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bugünün reyting sonuçları saat 10:00'da belli olacak. Sonuçlar açıklanır, açıklanmaz haberimize eklenecektir.
27 ARALIK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI
27 Aralık Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Üç Kız kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam ve üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
20+ABC1 seyirci grubunda ise ilk sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.
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