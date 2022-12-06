Esra Erol haftaya zirvede başladı!

İddiaların odağındaki Gülizar ise bu ilişkiyi kabul etmiş, 15 yaşında olsa bile eşinden daha iyi olduğunu söyleyerek herkesi şoke etmişti. Gülizar'ın bulunmasından sonra canlı yayına çıkan Akbulut, boşanarak çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.

Dünkü yayında ise herkesi bir kez daha şaşırtan bir telefon geldi. Canlı yayına bağlanan bir izleyici Gülizar'ın 15 yaşındaki Şahin'le değil de Şahin'in babasıyla ilişkisi olduğunu söyledi, daha sonra canlı yayına gelen diğer telefon ise Gülizar'ın abisindendi ve Gülizar'ın Şahin'in babasının yanına gideceğini söyledi.