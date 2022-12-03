Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer! Engin Benli Tatavlalı karakteriyle geliyor

50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.

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