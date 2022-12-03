Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer! Engin Benli Tatavlalı karakteriyle geliyor
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna bomba bir isim daha katıldı. Yıldızlar geçidi yaşanan diziye Tatavlalı karakteriyle başarılı oyuncu Engin Benli katıldı.
TATAVLALI BİLEĞİYLE DEĞİL AKLIYLA SUÇ İŞLİYOR
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu.
Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...
- KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER
- SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!
- SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
- TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?
- Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...
- İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...
- Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....
- Yeni bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere, kaç kişi yapılacak 2022?
- Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Arka Sokaklar'ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...