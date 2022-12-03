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Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer! Engin Benli Tatavlalı karakteriyle geliyor

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Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer! Engin Benli Tatavlalı karakteriyle geliyor

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna bomba bir isim daha katıldı. Yıldızlar geçidi yaşanan diziye Tatavlalı karakteriyle başarılı oyuncu Engin Benli katıldı.

TATAVLALI BİLEĞİYLE DEĞİL AKLIYLA SUÇ İŞLİYOR

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu.

Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek.

50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.

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