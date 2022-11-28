Survivor 2023'te sürpriz isim! Adada ortalık karışacak! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadroda hangi ünlü isimler var?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 yeni sezonu için gerim sayım başlarken, bu yıl yarışacak olan isimlerin kimler olacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kadroda Fenomenlerin olduğu açıklanırken, ünlü oyuncunun kadroda yer alacağı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak isim kim? Hangi oyuncuya teklif geldi. İşte, merak edilenler...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor yeni sezonunda format değişikliği olacağı öğrenilirken, kadroda yer alacağı iddia edilen isimler de, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Kadroda Fenomenlerin olduğu açıklanırken iki isme daha teklif gittiği iddia edildi.
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı.
TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre, Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
ARDA KURAL SURVİVOR KADROSUNDA YER ALACAK MI?
Sosyal medyada yer alan iddiaya göre, Arda Kural Survivor 2023 sezonunda Fenomenler takımında yer alacak.
Survivor yarışmasında bu yıl yarışacak olan isimlerin kimler olacağı heyecanla merak ediliyor. Bu yıl fenomenler kategorisinin yer alacağı yarışma için heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Survivor 2023'te fenomenler ekibinde; ünlü oyuncu Arda Kural'ın da yer alacağı öne sürüldü. Yerli Leonardo Di Caprio olarak anılan Arda Kural, rol aldığı diziler ile 2000'li yıllara damgasını vurmuştu.
SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!
Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.
ARDA KURAL KİMDİR?
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı bunalım nedeniyle ekranlardan uzakta kaldı. Tedavisini tamamlayan ünlü oyuncu, 'Tutunamayanlar' dizisi ile oyunculuğa yeniden döndü.
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