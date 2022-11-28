Survivor 2023’te sürpriz isim! Adada ortalık karışacak! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadroda hangi ünlü isimler var?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor yeni sezonunda format değişikliği olacağı öğrenilirken, kadroda yer alacağı iddia edilen isimler de, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Kadroda Fenomenlerin olduğu açıklanırken iki isme daha teklif gittiği iddia edildi.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı.