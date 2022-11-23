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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kaç puan aldı? Haftanın yarışmacıları kim?

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Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Funda Hanım kaç puan aldı? Haftanın yarışmacıları kim?

TV8'in gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, son dönemde en çok takip edilen programlar arasında yer alıyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? sorusuna yanıt arıyor. Peki 23 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı?. İşte ayrıntılar...

Tv8'de yayınlanan ekranların fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada haftanın puan durumu merak konusu oldu. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? sorusunu gündeme getirdi. Peki, 23 Kasım Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? İşte, detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. 23 Kasım Çarşamba (bugün) yarışan Funda hanım, hazırladığı yemekleri diğer yarışmacılara sunarak, en yüksek puanı almaya çalıştı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Funda hanım kaç puan aldı?

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. gün yarışmacısı : Erdem Bey

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Yağız Bey

5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım

23 KASIM PUAN DURUMU

23 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanımın yarışmacılardan alıdığı puanlar:

Erdem Bey'in Funda Hanım'a verdiği puan : 7

Yağız Bey'in Funda Hanım'a verdiği puan : 7

Pınar Hanım'ın Funda Hanım'a verdiği puan : 5

Meryem Hanım'ın Funda Hanım'a verdiği puan : 4

Funda Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 23

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