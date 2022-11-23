Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Funda Hanım kaç puan aldı? Haftanın yarışmacıları kim?

Tv8'de yayınlanan ekranların fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada haftanın puan durumu merak konusu oldu. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? sorusunu gündeme getirdi. Peki, 23 Kasım Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? İşte, detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. 23 Kasım Çarşamba (bugün) yarışan Funda hanım, hazırladığı yemekleri diğer yarışmacılara sunarak, en yüksek puanı almaya çalıştı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Funda hanım kaç puan aldı?