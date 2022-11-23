Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 23 Kasım Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün puan durumu

Bugün ise Gelinim Mutfakta'da eleme heyecanı yaşandı. Cuma günü gerçekleşen elemenin aksine bugün üç gün boyunca en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda etti. Toplamda en yüksek puanı alan kişi ise 3 bilezik kazandı. Gelinim Mutfaktada cuma günü de bir eleme olacak ve kazanan yarışmacı tam 4 bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 23 Kasım 2022 Çarşamba...