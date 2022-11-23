Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 23 Kasım Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün puan durumu
23 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfak'ta yarışmasının birincisi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, hazırladığı yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Değerlendirmelerin sonucunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı? 23 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yayınlandığı günden itibaren dört sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden lezzetli tarifleri hazırlayarak kayınvalidelerinden en yüksek puanı almaya çalışan gelinler, günün sonunda bir çeyrek altının sahibi oluyor. Yarışmanın takipçileri ise "23 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? sorusunu göndeme getirdi.İşte, günün birincisi...
Haftanın ilk bölümü 21 Kasım Pazartesi günü ekranlara geldi. İlk gün çeyrek altını Hatice Karabulut kazandı. Salı günü Yeşim çeyreği alan isim oldu.
Bugün ise Gelinim Mutfakta'da eleme heyecanı yaşandı. Cuma günü gerçekleşen elemenin aksine bugün üç gün boyunca en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda etti. Toplamda en yüksek puanı alan kişi ise 3 bilezik kazandı. Gelinim Mutfaktada cuma günü de bir eleme olacak ve kazanan yarışmacı tam 4 bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 23 Kasım 2022 Çarşamba...
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı toplayan gelini Merve oldu. Merve çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bugün yeni bir format uygulanıyor.Sivas usulü kesme aşı hazırlayan gelinler, en yüksek puanı almaya çalıştı. Üç gün boyunca en düşük puanı alan yarışmacı ise Sonay oldu. Sonay, Gelinim Mutfakta'dan haftanın üçüncü gününde elendi.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU
YEŞİM- 44
HATİCE- 41
MERVE-33
SONAY-32
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