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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım Pazartesi tek parça izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.11.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 4 yaşında küçük bir çocuk, kızından ayrı düşen bir anne, hayrete düşüren strateji, endişe ve gözyaşları! Nurane Pashayeva kızını geri alabilecek mi? Ankara’da cinayet, ocak söndüren ihanet, dinmeyen gözyaşı, hıyanet fotoğrafı! Anne sözü dinlemeyen bir kadın, küllenen aşk, karşılıklı pişmanlık! Nilüfer Şenel’in boşanmak istediği eşi canlı yayında! 22 yaşında kaçak gelin! Paraları altınları yanına aldı, düğüne saatler kala sırra kadem bastı! Basılan kına, şüphe, endişe... Esra’nın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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