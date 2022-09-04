atv’den çok konuşulacak tanıtım filmi | İzleyin atv‘de bizi!
Yeni sezonda fenomen programlarıyla seyircileri ekranlara kilitleyen ATV, yeni dizileri ve birbirinden sürükleyici hikayeleriyle geri dönmek için gün sayıyor! İşte bu sezon reyting rekorları kıracak diziler için kısa bir derleme hazırlandı. İşte ATV’nin göz kamaştıran yeni sezon tanıtımı…
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi! Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene dizi oyuncularını bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.
Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirilen yeni sezon tanıtım filmi yine çok renkli, yine çok çarpıcı.
EFSANELER VE DEVAM EDENLER
Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Kuruluş Osman, Yalnız Kurt ve Kardeşlerim, hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak.
Yaz sezonunda başlayan ve çok sevilen dizi Gül Masalı yine kendi gününde kaldığı yerden devam edecek.
ÜÇ YENİ DİZİ!
Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan üç yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam, Aldatmak ve Bir Küçük Gün Işığı ise ilk kez atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.
Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisinin başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu paylaşacak.
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda ise Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer alırken,
Tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alan Berk Oktay ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı ise yine bu sezona damga vuran dizilerden olacak.
ATV'DE GÜNDÜZ KUŞAĞI
Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve yeni formatıyla izleyiciden tam not alan Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane, geçtiğimiz günlerde yeni sezona başladı.
Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek. Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncuların özel röportajlarının yer aldığı Dizi TV ise yine çok konuşulacak.
Dizilerin kanalı atv, yeni sezonda izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.
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